Volume do comércio a retalho cresceu 0,4% na Europa, mas caiu 2% em Portugal

Em setembro o volume do comércio a retalho na União Europeia (UE) cresceu 0,4% relativamente a agosto. Olhando apenas para a zona euro, o crescimento foi idêntico. Comparando com 2021, porém, verificou-se uma diminuição de 0,6% na UE e de 0,3% se considerarmos apenas a Zona Euro. A estimativa é do Eurostat que, numa nota estatística lembra que em agosto o volume do comércio a retalho se tinha mantido estável tanto na área do euro como na UE.

Os maiores aumentos mensais do volume de comércio a retalho verificaram-se na Áustria (+3,9%), Malta (+1,7%) e Polónia (+1,4%). Já entre os que mais desceram estão a Eslovénia (-3,7%), Irlanda e Portugal (ambos -2%) e Eslováquia (-1,3%).

Leia Também Vendas no comércio a retalho abrandaram em setembro para 2,1%

Numa análise por produtos, o organismo de estatísticas europeu conclui que em setembro, e em comparação com o mês anterior, o volume do comércio a retalho na área do euro aumentou 1,0% nos produtos não alimentícios e 0,4% nos alimentos, bebidas e tabaco. Nos combustíveis automóveis verificou-se uma redução de 0,6%.

Leia Também Volume do comércio a retalho volta a cair em agosto na Zona Euro e UE

Considerando toda a UE, constata-se uma subida de 1% para produtos não alimentares, de 0,3% para alimentos, bebidas e tabaco, e de 0,1% para os combustíveis automóveis.

Numa comparação anual, e tendo em conta os Estados-membros para os quais há já dados disponíveis, as maiores diminuições anuais no volume total do comércio a retalho

Leia Também Volume de vendas no comércio a retalho acelera em agosto

foram registadas na Irlanda (-6,8%), Dinamarca (-6,3%) e Estónia (-5,9%). Eslovénia (+23,9%), Polónia (+8,4%) e Malta (+7,4%) foram os países com maiores crescimentos.