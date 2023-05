Von der Leyen favorável a acordo entre Reino Unido e agência Frontex

A presidente da Comissão Europeia comunicou hoje ao primeiro-ministro britânico o apoio do executivo comunitário à conclusão de um acordo entre o Reino Unido e a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex).A mensagem foi transmitida por Von der Leyen a Rishi Sunak à margem da cimeira de líderes do Conselho da Europa, em Reykjavik, tendo a política alemã publicado no twitter uma mensagem expressando "o apoio da Comissão Europeia a um futuro acordo operacional entre o Reino Unido e a Frontex".Durante a cimeira, o primeiro-ministro britânico defendeu a necessidade de reformar o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) para o tornar mais "transparente", depois de o tribunal bloquear as deportações para o Ruanda de requerentes de asilo no Reino Unido."Queremos garantir que o tribunal europeu se comporta de maneira justa, eficaz e transparente", disse Sunak aos jornalistas em Reikjavik.O primeiro-ministro britânico defende a alteração de um artigo do regulamento do Tribunal de Estrasburgo que permite aos juízes tomar medidas cautelares urgentes e que serviu ao TEDH para bloquear o primeiro voo com deportados para o Ruanda que devia descolar do território britânico.Sunak enfatizou que o Reino Unido tem um "longo histórico" de iniciativas para reformar o tribunal europeu e que "continuará nesse caminho no futuro".Durante a cimeira, o chefe do Governo britânico reuniu-se com a presidente do TEDH, Siofra O'Leary, a quem prestou homenagem pelo seu papel no julgamento de casos de "supostas violações dos direitos humanos na Rússia".