Apple suspende vendas na Rússia

A Apple, maior empresa mundial em termos de capitalização bolsista, suspendeu as vendas dos seus produtos na Rússia na sequência da invasão da Ucrânia, anunciou esta terça-feira a gigante tecnológica."Estamos ao lado de todas as pessoas que estão a sofrer em resultado da violência", refere a empresa.O fabricante do iPhone indicou hoje que adotou uma série de medidas em resposta à invasão da Ucrânia pelas forças russas."Na semana passada parámos todas as exportações para o nosso canal de vendas no país. O Apple Pay e outros serviços foram limitados", assinala a empresa."Estamos a apoiar os esforços humanitários, a fornecer ajuda perante a crise dos refugiados que está a ocorrer e a fazer tudo o que está ao nosso alcance para apoiar as nossas equipas na região", conclui.