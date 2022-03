Blinken: EUA não têm uma estratégia de mudança de regime para a Rússia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken afirmou este domingo que os Estados Unidos não têm uma estratégia de mudança de regime para a Rússia. As afirmações surgem depois de Joe Biden ter afirmado no sábado à noite que Putin "não pode ficar no poder".





"Como sabem, e já nos ouviram repetidamente a dizer, não temos nenhuma estratégia de mudança de regime para a Rússia ou para qualquer outro país do mundo", afirmou Blinken este domingo aos jornalistas.



Biden diz que Putin "não pode ficar" no poder Leia Também

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou no sábado em Varsóvia que o seu homólogo russo Vladimir Putin não deve permanecer no poder após ter desencadeado a invasão da Ucrânia.





"Por amor de Deus, esse homem não pode permanecer no poder", disse Biden durante um discurso no castelo real de Varsóvia, num tom particularmente duro dirigido ao presidente russo, Vladimir Putin.





Já este domingo, Anthony Blinken veio claririficar o discurso de Biden, adiantando que "o que o Presidente quis dizer é bastante simples". "O Presidente Putin não pode ser apoiado nesta guerra, na agressão contra a Ucrânia ou contra quem quer que seja", afirmou Blinken durante uma vista a Jerusalém.



Biden faz subir tensão com regime do Kremlim Leia Também

No sábado, ao dirigir-se aos russos, Joe Biden insistiu no facto de não ser o povo russo quem considera como inimigo. "Permitam-me dizer isto, se forem capazes de entender, vós, o povo russo, não são o nosso inimigo", declarou.





"Recuso acreditar que irão receber favoravelmente a morte de crianças e de avôs inocentes ou aceitem que hospitais, escolas, maternidades, sejam destruídos por mísseis e bombas russas", disse, salientando: "Esta guerra não é digna de vós, povo russo". E insistiu: "Putin deve pôr termo a esta guerra".





Ainda no sábado à noite, uma fonte oficial da Casa Branca tinha vindo a público sublinhar que Biden "não estava a discutir o poder de Putin na Rússia ou uma mudança de regime", mas antes a sublinhar a ideia de que Putin "não pode ser autorizado a exercer o poder pela força sobre os seus vizinhos ou sobre a região".