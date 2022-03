Biden: “Estamos convosco. Ponto”

O Presidente dos Estados Unidos não parece querer baixar a tensão com a Rússia e este domingo usou a rede social Twitter para voltar a frisar o apoio da administração norte-americana à Ucrânia.





"A minha mensagem para o povo da Ucrânia: nós estamos convosco. Ponto. Um dia depois de ter afirmado na Polónia que o seu homólogo russo Vladimir Putin "não deve permanecer no poder após ter desencadeado a invasão da Ucrânia", Joe Biden manteve o tom desafiante para com o regime do Kremlin.



Biden diz que Putin "não pode ficar" no poder Leia Também

Isto apesar de o próprio secretário a Casa Branca e o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken se terem apressado em vir clarificar que o Biden não sugeria nenhuma mudança de regime com as afirmações que fez em Varsóvia no sábado à noite.





Leia Também Blinken: EUA não têm uma estratégia de mudança de regime para a Rússia

Perante a onda de reações que tal frase gerou, o Presidente dos EUA usou as redes sociais para enfatizar que os Estados Unidos estão com o povo ucraniano.





"Permitam-me dizer isto, se forem capazes de entender, vós, o povo russo, não são o nosso inimigo", declarou. "Recuso acreditar que irão receber favoravelmente a morte de crianças e de avôs inocentes ou aceitem que hospitais, escolas, maternidades, sejam destruídos por mísseis e bombas russas", disse, salientando: "Esta guerra não é digna de vós, povo russo". E insistiu: "Putin deve pôr termo a esta guerra".

Leia Também Biden admite encontrar-se com Putin

Aliás, estas não foram as únicas afirmações polémicas de Biden durante a visita à Europa, já que antes o chefe de Estado norte-americano tinha apelidado Putin de "carniceiro", num encontro com refugiados ucranianos.





Palavras que levaram o presidente francês, Emmanuel Macron, a distanciar-se de tal designação e a pedir que não se escalasse a tensão. "Eu não utilizaria essas palavras", afirmou Macron em declarações à France 3. O também candidato presidencial francês sublinhou que "é preciso fazer tudo para que a situação não derrape".



Macron demarca-se do tom de Biden sobre Putin Leia Também

"Continuo a manter comunicações com o Presidente Putin porque, o que queremos fazer coletivamente é acabar com a guerra que a Rússia lançou sem fazermo-nos nós uma guerra e sem a escalar", afirmou o Chefe de Estado francês.