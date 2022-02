Bolsa russa não reabre quarta-feira devido a impacto das sanções

O Banco Central da Rússia, que anteriormente tinha dito que decidiria sobre a reabertura da bolsa na madrugada de quarta-feira, tomou hoje a decisão, depois de o rublo ter sofrido uma queda histórica de quase 30% no mercado Forex.Nas primeiras horas da manhã, o rublo caiu no mercado Forex em relação ao dólar e ao euro em quase 30%.A meio da tarde, a moeda tinha desacelerado a desvalorização para cerca de 23% tanto para o dólar como para o euro, caindo para 103,16 rublos por dólar e até 115,7 rublos por euro, mas ainda estava em mínimos recorde.A Bolsa de Valores de Moscovo não abriu hoje, por decisão do banco central, que receava uma forte queda das ações.A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.