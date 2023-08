Empresa sueca SKF confirma três mortos em ataque contra filial ucraniana

A empresa sueca de rolamentos SKF confirmou esta terça-feira a morte de três trabalhadores num ataque russo à sua fábrica em Lutsk, no noroeste da Ucrânia, que Moscovo disse ser um alvo militar."Estamos muito tristes por confirmar a morte de três dos nossos funcionários neste ataque", disse o porta-voz da SKF, Carl Bjernstam, à agência francesa AFP.O porta-voz disse que a SKF estava a examinar a extensão dos danos causados pelo ataque.A SKF adquiriu uma participação maioritária na fábrica de rolamentos de Lutsk em 1998, segundo informação disponibilizada pela empresa sueca na internet.A empresa tem mais de mil funcionários na Ucrânia, maioritariamente em Lutsk.As autoridades militares da região de Volyn, a que pertence Lutsk, disseram que a Rússia disparou hoje de madrugada vários mísseis contra a zona industrial.Além das três vítimas mortais, várias pessoas ficaram feridas e tiverem de ser hospitalizadas, disse o chefe da Administração Militar de Volyn, Yuri Pogulyajko, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.A Rússia confirmou os ataques, mas disse que visaram "empresas-chave da indústria militar do regime de Kiev", segundo um comunicado do Ministério da Defesa divulgado no respetivo 'site'."O objetivo do ataque foi alcançado. Todos os alvos designados foram neutralizados. O complexo militar-industrial da Ucrânia sofreu danos significativos", disse.O Ministério acrescentou que as forças russas usaram "armas de precisão de longo alcance, baseadas no ar e no mar".Num balanço sobre os ataques russos nas últimas horas, o ministro dos Assuntos Internos ucraniano, Ihor Klymenko, disse que foram atingidas oito regiões."Até às 15:00 [13:00 em Lisboa], três pessoas morreram e 27 ficaram feridas. O maior número de vítimas registou-se em Lviv, com 15 feridos", anunciou Klymenko, segundo a Ukrinform."Foram danificados 22 instalações de infraestruturas civis, incluindo um edifício com vários apartamentos, nove casas particulares, instituições médicas e educativas", acrescentou.A Rússia também anunciou hoje que impediu uma incursão de um "grupo de sabotadores ucranianos" na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia.A tentativa de incursão foi repelida pelo exército e por guardas fronteiriços, disse o governador regional Alexander Bogomaz nas redes sociais.O incidente ocorreu na aldeia de Kurkovitchi, na região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia e também com a Bielorrússia.De acordo com Bogomaz, "ninguém ficou ferido" em resultado do incidente, mas instalações industriais e um carro foram danificados por bombardeamentos ucranianos.Há vários meses que as regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia enfrentam um aumento de ataques de 'drones' (aparelhos sem tripulação) que Moscovo atribui a Kiev.Em maio e junho, incursões reivindicadas por grupos de homens armados que se dizem russos e que combatem ao lado do exército ucraniano resultaram em violentos confrontos na região de Belgorod.As informações divulgadas pela Ucrânia e pela Rússia sobre o curso da guerra iniciada por Moscovo em 24 de fevereiro de 2022 não podem ser verificadas de imediato por fontes independentes.Desconhece-se o número de vítimas do conflito, mas diversas fontes, incluindo a ONU, afirmam que será elevado.