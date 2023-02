Especial primeiro aniversário da invasão da Ucrânia

6 Dogmas que ruíram com a guerra

Como qualquer guerra, a invasão russa da Ucrânia está a deixar um rasto de importantes alterações e não apenas a nível regional. Os abalos tectónicos do conflito fazem sentir-se nas mais variadas esferas da vida económica, diplomática e militar. E com esta guerra caíram ou estão prestes a cair importantes dogmas e tabus que ainda persistiam e se cristalizaram depois do fim da II Guerra Mundial. Com a decisão de violar as fronteiras ucranianas, Vladimir Putin conseguiu derrubar dogmas que os 44 anos de Guerra Fria entre os EUA e a União Soviética não alcançaram. A começar pela intenção da Suécia e da Finlândia, vizinhos da Rússia, se juntarem à NATO.