Exigências de Moscovo dificultam saída de empresas ocidentais da Rússia

A invasão russa da Ucrânia, em fevereiro do ano passado, levou várias empresas ocidentais a quererem deixar a Rússia. Mas as regras do país estão a dificultar o processo, obrigando as empresas a vender os ativos a preços mais baixos.

