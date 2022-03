França apreende iate de oligarca russo Igor Sechin

As autoridades francesas apreenderam ontem o iate do oligarca russo Igor Sechin, de acordo com o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire. "Os funcionários da alfândega francesa estão a aplicar as sanções da União Europeia contra pessoas próximas ao governo russo", publicou Le Maire no Twitter.



Igor Sechin é próximo de Putin e é o dono da Rosneft que é hoje a maior petrolífera da Rússia e uma das maiores do mundo. O iate do oligarca tem 280 pés e foi apreendido nos estaleiros La Ciotat, na costa sul da França, no Mar Mediterrâneo.



O governante francês publicou ainda um comunicado do Ministério da Economia e das Finanças onde se lê que as autoridades francesas apreenderam o iate com o nome Amore Velo a 2 de março, depois de um processo de confirmação de documentos que decorreu durante horas.