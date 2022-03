Governo cria prestação social para ajudar famílias mais vulneráveis na compra de alimentos

Leia Também Governo afasta regresso do lay off simplificado

O Governo está a estudar uma nova prestação social para ajudar as famílias mais vulneráveis a fazerem face ao expectável aumento do preço dos bens alimentares, anunciou esta segunda-feira o ministro da Economia."O Governo está a estudar e irá anunciar um mecanismo de apoio às famílias mais vulneráveis, coincidente com o universo dos 1,4 milhões de beneficiários da tarifa social de energia, de forma a terem uma prestação adicional para fazerem face ao aumento com os encargos com os produtos alimentares", indicou Pedro Siza Vieira numa conferência de imprensa conjunta com a ministra da Agricultura.Questionado sobre o valor desta prestação, o ministro não avançou valores. "Não sabemos qual vai ser o impacto sobre o preço dos bens alimentares e temos de trabalhar com um cabaz de bens alimentares e assegurar que possa haver uma nova prestação social os consumidores mais vulneráveis", afirmou o governante.As novas medidas anunciadas pelo Governo seguem-se a outras iniciativas para fazer face, nomeadamente, ao aumento do preço dos combustíveis, com o aumento do reembolso do AUTOvoucher e a redução do ISP no mesmo montante do aumento da receita do IVA.O universo de potenciais beneficiários é de 1,4 milhões de famílias que corresponde ao número de agregados que tem a tarifa social de energia, referiu Siza Vieira, acrescentando que "a decisão de criar a prestação está tomada" e deverá ser aprovada em breve no Conselho de Ministros.(Notícia atualizada às 18:25)