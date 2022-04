Itália confisca propriedades a piloto russo de Fórmula 1

O governo italiano confistou propriedades imobiliárias no valor de 105 milhões de euros ao piloto russo de Fórmula 1 Nikita Mazepin e ao seu pai – o oligarca bielorrusso Dmitri Mazepin, refere a Reuters.

Nikita Mazepin, de 23 anos, foi despedido da escuderia norte-americana Haas no passado dia 5 de março, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. A saída do piloto, nascido em Moscovo, aconteceu em simultâneo com a da Uralkali, empresa de produtos químicos do seu pai que era patrocinadora da equipa.

Fontes policiais italianas disseram à Reuters que a operação contra os interesses económicos dos Mazepin em Itália se saldou com a apreensão de bens imobiliários, como a mansão Rocky Ram, no norte da Sardenha.

Esta medida aconteceu no âmbito das sanções que vários países impuseram à Rússia e aos interesses económicos russos no estrangeiro.

Tanto Nikita Mazepin como o seu pai estão incluídos na lista de sancionados russos da União Europeia devido à sua estreita relação com o presidente Vladimir Putin.

Ao longo das últimas semanas, Itália atuou contra vários oligarcas do círculo de Putin e apreendeu mansões e iates num valor superior a 900 milhões de euros.