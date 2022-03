Kremlin nega progressos nas negociações com Kiev. Bolsas invertem para o vermelho

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, negou em conferência de imprensa, esta quinta-feira, que a Rússia e a Ucrânia tenham registado progressos significativos. Citado pela agência Bloomberg, este porta-voz classificou como "errada" a notícia avançada pelo britânico Financial Times.

Esta quarta-feira, o jornal avançou que já haveria um esboço de acordo entre as duas partes.

Ainda assim, Peskov detalhou que haverá mais uma ronda de negociações esta quinta-feira. Ainda neste tema, realçou que um plano de neutralidade da parte da Ucrânia dá ao Kremlin alguma esperança nestas negociações.

Nas mesmas declarações, este porta-voz aproveitou para lançar algumas farpas aos representantes ucranianos e também a Joe Biden, o Presidente dos Estados Unidos. Peskov referiu que não há maiores desenvolvimentos nas negociações, considerando que o governo ucraniano "não tem pressa".

Já sobre Joe Biden, apontou que a caracterização feita pelo governante norte-americano, num discurso na tarde desta quarta-feira onde se referiu a Putin como "um criminoso de guerra" era vista pelo Kremlin como "imperdoável".

As bolsas europeias, que seguiam a valorizar desde o arranque, inverteram a tendência após estas declarações vindas do Kremlin, estando agora a negociar no vermelho. O PSI-20 e a bolsa de Amesterdão continuam em terreno positivo, com ganhos de 0,62% e 0,18%, respetivamente.

Já o Stoxx 600 está na "linha de água", no verde por 0,02%. A bolsa de Milão é aquela que mais desvaloriza, a cair 0,93%, seguida pelo índice alemão DAX; que recua 0,69%.

Os preços do petróleo, que estavam já a avançar desde o arranque da sessão, registaram aumentos mais expressivos após as declarações do porta-voz do Kremlin. O Brent, em Londres, soma agora 4,89%, com o barril a cotar nos 102,81 dólares. Também o West Texas Intermediate (WTI), em Nova Iorque, está a avançar mais de 4,5%, com o barril a cotar nos 99,42 dólares.