Maioria vê guerra a durar mais de seis meses

Já poucos acreditam que a guerra na Ucrânia tenha um desfecho rápido. A maioria dos portugueses antecipa mesmo que o conflito possa prolongar-se por mais de seis meses.





O barómetro da Intercampus para o Negócios, CM e CMTV mostra que 36,2% dos inquiridos antecipam que a invasão russa se prolongue por mais de seis meses, quando questionados sobre quanto tempo acham que a guerra vai demorar mais.





Só 19,2% acreditam que a guerra dure entre mais um e três meses e outros 19,9% esperam que haja um desfecho no espaço de um mês.





Os números do barómetro demonstram algum pessimismo, já que há um mês, no anterior inquérito e à mesma pergunta, quase metade (47%) dos inquiridos estavam convictos que a invasão russa duraria três meses.

A invasão da Ucrânia pela Rússia aconteceu a 24 de fevereiro de 2022. Nessa madrugada, dezenas de cidades ucranianas foram atingidas por mísseis, incluindo a capital, Kiev. O conflito prolonga-se há 53 dias.

À pergunta sobre se Putin deve ser julgado num tribunal internacional por crimes de guerra, 92,3% dos inquiridos no barómetro não teve dúvidas em defender essa opção, sendo que apenas 4% é contrário a esta opção.





Apesar desta forte convicção, cerca de 74% dos inquiridos são também da opinião de que Putin nunca será condenado e preso, o que mostra muita falta de confiança nos meios de aplicação da justiça internacional.



FICHA TÉCNICA:

Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional e da atualidade. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: Constituída por 608 entrevistas. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa da Direção-Geral da Administração Interna. Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pela CMTV. Os trabalhos de campo decorreram de 7 a 12 de abril de 2022. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de 61,6%.