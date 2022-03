Ocidente tenta secar financiamento da guerra russa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A frase não podia ser mais clara e com destinatários bem definidos. "Este é o momento para separar as águas", afirmou este domingo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao anunciar novas sanções ao regime de Vladimir Putin e medidas de apoio à Ucrânia.Num passo inédito desde a constituição da União Europeia, a líder do executivo comunitário indicou que a UE vai financiar ...