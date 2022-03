Putin tenta convencer UE sobre gás pago em rublos

Um dia após as promessas de Moscovo de redução das ações militares, a Rússia intensificou o bombardeamento de Mariupol. E o governador de Chernihiv disse que os ataques contra a cidade prosseguiram. Putin tentou, por seu turno, convencer OIaf Scholz e Mario Draghi de que o pagamento em rublos do gás russo não penaliza as empresas europeias.

