Reino Unido sanciona oligarca Vladimir Potanin, o segundo homem mais rico da Rússia

O Reino Unido anunciou, esta quarta-feira, sanções contra Vladimir Potanin, que, segundo a Reuters, é descrito pelo país como o segundo homem mais rico na Rússia. Conhecido como o ‘Rei do Níquel’, Potanin faz parte da mais recente onda de sanções impostas pelo governo britânico, que abrange empresários, instituições financeiras e outras entidades.



"As sanções esta quarta-feira anunciadas mostram que nada nem ninguém está a salvo, incluindo o círculo mais próximo de Vladimir Putin", salientou um porta-voz do governo britânico.



A par dos aliados ocidentais, o Reino Unido tem sancionado as elites russas, como forma de retaliação pela guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa em 24 de fevereiro. Estas sanções são, sobretudo, direcionadas a bancos e indústrias estratégicas no país, que rejeita a palavra "invasão" e diz estar em curso uma "operação militar".



Potanin detém 36% das ações Nornickel, a maior produtora de paládio e níquel refinado. Desde o início da invasão, o oligarca russo comprou a participação maioritária da Société Générale no Rosbank.





