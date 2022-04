Oligarca russo compra participação maioritária da Société Générale no Rosbank

O oligarca russo Vladimir Potanin conseguiu fechar um acordo com a Société Générale para comprar a totalidade da participação daquele banco de investimento no capital do Rosbank. Até ao momento não foram avançado detalhes financeiros do contrato.

Com este negócio, assinado pela sua sociedade Interros Capital, Vladimir Potanin – que não faz parte das listas de sanções emitidas pela União Europeia, EUA e Reino Unido contra os oligarcas russos – volta a deter um banco do qual já foi dono ao lado de outro multimilionário russo, Mikhail Prokhorv.





No início do milénio, os dois oligarcas chegaram mesmo a ponderar colocar o Rosbank em bolsa, plano que acabaram por não concluir, tendo depois a Société Générale adquirido uma posição de 10% no capital do banco.

Anos depois, a instituição francesa passou a ser acionista maioritária da Rosbank, tendo Potanin e Prokhorov vendido as suas participações no banco russo.





Esta operação pode ser uma forma de trazer dinheiro novo à fortuna de Potanin, já que a sua empresa mineira, Norilsk Nickel, tem sido abalada pelo disparo dos custos do transporte marítimo de mercadorias.

Por outro lado, depois desta operação de aquisição, a Bloomberg indica que a Interros pode suspender, ainda que parcialmente, um investimento de 90 mil milhões de rublos (920 milhões de euros à taxa de câmbio atual) num projeto turístico russo.

Através de um comunicado publicado pela Interros, Potanin explicou que realizou esta operação "de forma a manter a estabilidade do Rosbank e criar novas oportunidades para clientes e parceiros [do banco russo]".



Esta operação foi revelada depois de o banco francês ter anunciado que iria sair do mercado russo, tornando-se no primeiro banco europeu com uma presença significativa na Rússia a anunciar a cessação de operações neste mercado.