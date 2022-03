Rússia dá passo atrás junto a Kiev, mas Ocidente desconfia

Aos 33 dias de conflito, as negociações entre a Rússia e a Ucrânia terão alcançado “avanços significativos”. Do lado russo surgiu a promessa de uma redução da atividade militar junto a Kiev e Chernihiv, enquanto a Ucrânia reiterou a neutralidade mediante garantias da sua segurança. O anúncio de alívio da pressão militar ainda não convenceu, contudo, os países do Ocidente.

