Rússia paga dívida externa em rublos e recusa declarar incumprimento

"Não vamos declarar uma suspensão de pagamentos. Temos dinheiro", disse o ministro na conferência sobre educação "Novos Conhecimentos", afirma a Interfax."A nossa licença para o direito ao pagamento de dívidas externas (em dólares) expira em 25 de maio. No dia 26 dirão que não temos esse direito, e depois dirão que a Rússia não pagou as suas dívidas", sublinhou."Pagaremos em rublos aos investidores estrangeiros se nos encerrarem a infraestrutura ocidental" para o fazer em dólares, sublinhou.A agência noticiosa Bloomberg disse que o gabinete de controlo de ativos estrangeiros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA provavelmente vai deixar expirar a licença que serve de exceção e que foi aprovada pouco depois da imposição de sanções dos EUA contra a Rússia pela intervenção militar na Ucrânia.Esta licença permitiu à Rússia pagar juros e evitar uma suspensão de pagamentos sobre a dívida do Estado.Até agora conseguiu evitar um incumprimento de pagamentos depois de em finais de abril ter conseguido pagar à última da hora os juros de dois Eurobonds com vencimento em 2022 e 2024 no valor de 649,2 milhões de dólares, depois de ter recorrido às suas reservas em dólares.Primeiro tentou pagar os juros em rublos através do depositário russo NSD, o qual foi rejeitado pela depositária internacional Euroclear.Em 01 de fevereiro, a dívida pública externa da Rússia totalizava 59.500 milhões de dólares, incluindo 38.970 milhões de dólares em empréstimos obrigacionistas externos.No total, a Rússia tem, atualmente, 15 empréstimos obrigacionistas a decorrer com vencimentos entre 2022 e 2047.