Rússia volta a participar no acordo de cereais no Mar Negro

A Rússia disse esta quarta-feira que vai voltar ao acordo de exportação de cereais da Ucrânia, depois de ter suspendido a participação no fim de semana, numa decisão que exacerba a dificuldade em retirar este produto alimentar da Ucrânia.Como justificação para esta reentrada, o Ministério da Defesa russo disse que tinha recebido garantias de Kiev de que a Ucrânia não usaria o corredor do Mar Negro para operações militares contra a Rússia."A Federação Russa considera que as garantias recebidas até ao momento parecem suficientes e vai retomar a implementação deste acordo", pode ler-se num documento do gabinete de defesa da Rússia.O presidente Turco Tayyip Erdogan tinha revelado, horas antes, que o acordo voltaria a entrar em vigor ao meio dia desta quarta-feira.A Rússia tinha interrompido o acordo durante o fim de semana, justificando que não era possível garantir a segurança de barcos civis no Mar Negro, por causa do ataque realizado à sua frota por forças ucranianas. A Ucrânia respondeu referindo que era apenas um pretexto.