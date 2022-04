Ucrânia: Biden e Modi falam, quando EUA pressionam Índia em relação à Rússia

Joe Biden e Narendra Modi falaram por videochamada e o Presidente norte-americano evocou a parceria de defesa entre os dois países, considerando que os EUA e a Índia vão "continuar a estreita consulta sobre como gerir os efeitos desestabilizadores desta guerra russa", referindo-se à invasão da Ucrânia."A raiz da nossa parceria é uma profunda ligação entre o nosso povo, laços de família, de amizade e de valores partilhados", afirmou Biden.A posição neutra da Índia sobre a guerra na Ucrânia suscitou a preocupação de Washington e foi elogiada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, que louvou Nova Deli por julgar "a situação na sua totalidade e não apenas de uma forma lateral".Modi descreveu a situação na Ucrânia como "muito preocupante" e observou que um estudante indiano morreu no conflito.Disse também ter falado com o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, fazendo a ambos um apelo à paz.A Índia condenou os presumíveis crimes de guerra na cidade ucraniana de Bucha e pediu uma investigação independente. Quando a cidade a noroeste de Kiev foi recuperada pelas tropas ucranianas a 31 de março, foram descobertos dezenas de cadáveres nas ruas e em valas comuns.Ainda assim, Nova Deli absteve-se de responsabilizar a Rússia pela invasão, nomeadamente quando a Assembleia Geral das Nações Unidas votou, na quinta-feira, para suspender os russos do seu lugar no Conselho de Direitos Humanos, devido às alegações de que soldados russos se envolveram em abusos que Washington e Kiev apelidaram de crimes de guerra.Na conversa entre os dois líderes, Biden planeava falar sobre as consequências da guerra e na necessidade de "atenuar o seu impacto desestabilizador no fornecimento global de alimentos e nos mercados de mercadorias", segundo indicou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em comunicado emitido no domingo.A Índia continua a comprar petróleo à Rússia, apesar da pressão dos países ocidentais para que tal seja evitado.Os EUA também consideraram sanções contra a Índia pela sua recente compra de sistemas avançados de defesa aérea russos.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.842 civis, incluindo 148 crianças, e feriu 2.493, entre os quais 233 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,5 milhões para os países vizinhos.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.