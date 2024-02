Ucrânia: Borrell diz que há um "problema russo" e admite maior presença dos EUA na Europa

O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, garantiu este domingo quecom "parceiros-chave" como os Estados Unidos."A mensagem é muito clara: temos um 'problema russo' diante de nós e isso representa um grande desafio", disse Borrell durante o seu discurso na Conferência de Segurança de Munique, que decorreu este fim de semana.Borrell acrescentou quemas é preciso "considerar diferentes cenários", não descartando um maior envolvimento de Washington na segurança do continente europeu."Devemos preparar-nos para um longo período de tensão nas relações com a Rússia, que pode estar a preparar um longo confronto com os países da NATO", acrescentou o chefe da diplomacia europeia.Neste sentido, explicou que a segurança europeia exige continuar a atribuir ajuda económica e militar à Ucrânia, de forma mais célere. "", disse.A situação na Ucrânia, onde a Rússia obteve uma das suas maiores vitórias desde a primavera passada, no dia anterior, "exige que trabalhemos juntos, mais rápido e melhor" e sejamos "muito mais ágeis e mais diretos", acrescentou o alto representante."Temos que conseguir financiar, alterar procedimentos [...] Daqui a três meses, as coisas estarão decididas no campo de batalha e não podemos esperar mais", frisou.