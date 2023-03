Ucrânia: Turquia acelera negociações para prolongar acordo de exportação de cereais

Leia Também Rússia promete cumprir acordo de cereais se outras partes o fizerem

O Governo turco disse este domingo que está a acelerar as negociações para prolongar o acordo de exportação de cereais, assinado entre a Rússia e a Ucrânia, que termina em 18 de março."Estamos a trabalhar arduamente para a extensão do acordo de cereais do Mar Negro", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, que falava em Doha, no Qatar, numa conferência das Nações Unidas.O acordo sobre a exportação de cereais, bem como de fertilizantes, ucranianos e russos foi assinado em julho de 2022 em Istambul.No início de março, a Turquia e a Rússia já tinham discutido este acordo."A continuação do acordo sobre os cereais só será possível se os interesses dos produtores agrícolas e de fertilizantes forem levados em consideração em termos de acesso irrestrito ao mercado internacional", informou, na altura, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia a propósito da reunião realizada entre os dois diplomatas à margem do encontro dos chefes da diplomacia das 20 maiores economias mundiais (G20), que decorreu em Nova Deli.Segundo a diplomacia russa, os ministros também trocaram impressões sobre a cooperação entre Moscovo e Ancara na esfera comercial e económica e, em particular, eventuais medidas de ajuda para a Turquia após o sismo que atingiu o sudeste do país no início de fevereiro.A Rússia ameaçou retirar o apoio ao pacto de exportação de cereais, que expira no dia 18 deste mês, se as sanções ao comércio de produtos agrícolas da Rússia não forem suspensas, uma exigência que Moscovo vincula diretamente a esse acordo.