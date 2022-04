Yellen abandona reunião do G20 devido à Rússia

Vários ministros das finanças e presidentes de bancos centrais também abandonaram a sala, segundo uma fonte próxima às reuniões, que falou sob condição de anonimato porque o evento não era público, reporta a AP.De acordo com a mesma fonte, alguns ministros e presidentes de bancos centrais que participaram na reunião por meios telemáticos desligaram as câmaras quando o representante da Rússia falou.O incidente ocorreu durante as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, nas quais os responsáveis das finanças reúnem-se para debater questões prementes a nível global.Fontes do Tesouro disseram no início desta semana que Yellen iria tentar evitar contacto com autoridades russas que planeassem participar virtualmente de alguns eventos do G20.O presidente Joe Biden disse que a Rússia não deve continuar membro do G20, um órgão internacional das maiores economias do mundo que promove a cooperação económica entre os países.