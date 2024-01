Atividade industrial na Zona Euro volta a contrair em dezembro. É o 18.º mês consecutivo

O índice de gestores de compras (PMI) do Hamburg Commercial Bank, compilado pelo S&P Global, situou-se nos 44,4 pontos - acima dos 44,2 em novembro.



Ainda assim, o PMI continuou abaixo da linha de água (50 pontos), que separa o crescimento da contração.

Leia Também Atividade empresarial da Zona Euro contrai e empresas já começaram a reduzir pessoal

A atividade industrial na Zona Euro voltou a contrair em dezembro.Segundo a Bloomberg, trata-se do"O aumento do PMI reflete principalmente uma deterioração mais leve na Alemanha e em Itália. França, a segunda maior economia na Zona Euro, registou o agravamento mais acentuado das condições empresariais em mais de três anos e meio", refere o S&P Global, em comunicado.Os dados agora conhecidos mostram "uma queda sustentada tanto na atividade como na procura por bens industriais", afirma ainda Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank. O responsável adianta"O nosso modelo Nowcast está alinhado com esta tendência pessimista, sugerindo fortemente uma contração do PIB no quarto trimestre. A verificar-se, significaria que a Zona Euro entrou numa recessão no terceiro trimestre"Já o PMI na indústria da Alemanha e França situaram-se nos 43,3 (máximos de oito meses) e 42,1 pontos (mínimos de mais de três anos e meio), respetivamente.