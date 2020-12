Brexit: Boris Johnson e Ursula von der Leyen vão encontrar-se em Bruxelas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discutiram esta segunda-feira, por telefone, o ponto da situação nas negociações sobre o Brexit.



Num comunicado conjunto, Johnson e Leyen indicaram que as negociações serão retomadas "com vista a uma reunião nos próximos dias em Bruxelas".





Leia Também Bruxelas e Londres fazem última tentativa para evitar não acordo no Brexit

"Concordámos que as condições para finalizar um acordo não existem devido a diferenças significativas em três questões essenciais: "level playing field", "governance" e pescas", refere o documento.Desta forma, os negociadores de ambos os lados - Michel Barnier pela UE e David Frost pelo Reino Unido - vão retomar os contactos e "preparar um documento sobre as diferenças que persistem para ser discutido numa reunião física em Bruxelas nos próximos dias".Além das pescas, a garantia de condições equitativas no mercado único ("level playing field") e a forma jurídica de assegurar o cumprimento dessas mesmas regras são os outros obstáculos decisivos a um acordo.Esta manhã, Barnier não se mostrou muito otimista quanto à possibilidade de um acordo ser alcançado até quarta-feira, véspera da cimeira europeia em que estaria prevista a aprovação de um acordo comercial para regular as relações entre a UE e o Reino Unido.