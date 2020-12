Brexit: Johnson e von der Leyen vão tentar quebrar impasse este sábado

We agreed to pause the talks in order to brief our Principals on the state of play of the negotiations. President @vonderleyen and Prime Minister Johnson will discuss the state of play tomorrow afternoon. — Michel Barnier (@MichelBarnier) December 4, 2020

O primeiro-ministro britânico e a presidente da Comissão Europeia vão falar este sábado numa tentativa de última hora para fechar um acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, avança a Bloomberg.A conversa entre Boris Johnson e Ursula von der Leyen visa quebrar o impasse que levaram os responsáveis pela negociação pelo lado de Bruxelas, Michel Barnier, e de Londres, David Frost, a anunciarem que o processo se encontra "em pausa"."Após uma semana de intensas negociações em Londres, juntamente com David Frost, concordámos hoje que as condições para um acordo não foram atingidas devido a divergências significativas no "level playing field", "governance" e pescas", escreveu Barnier no Twitter."Acordámos suspender as conversações para informar os nossos líderes do atual estado das negociações. A presidente Von der Leyen e o primeiro-ministro Johnson irão discutir a situação amanhã [sábado] à tarde", acrescentou.Além da questão do acesso das frotas pesqueiras dos Estados-membros às águas britânicas, as divergências incidem sobre a criação de um mecanismo destinado a garantir que nenhum dos lados adquira vantagens competitivas através da adoção futura de medidas desregulatórias ("level playing field") e a forma de aplicação do acordo que seja alcançado.O Reino Unido saiu da UE em 31 de janeiro e beneficia de um período de transição que mantém o acesso ao mercado único e união aduaneira do bloco europeu até o final deste ano.Caso não consigam negociar um pacto bilateral, a partir de 01 de janeiro de 2021, o Reino Unido e a UE passarão a negociar com base nas regulamentações genéricas menos vantajosas da Organização Mundial do Comércio.