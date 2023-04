Convergência com UE tarda após quase 40 anos de fundos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Será o Portugal 2030 "a última oportunidade" de acesso a fundos europeus? A hipótese foi levantada pelo primeiro-ministro e, caso venha a confirmar-se, será também "a última oportunidade" para pôr todas as regiões portuguesas a convergirem com a média europeia com apoios de Bruxelas, o que nunca aconteceu, apesar de o país estar há quase quatro décadas a beneficiar de fundos comunitários.





...