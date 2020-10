Dombrovskis: Relações comerciais com EUA serão mais fáceis com Joe Biden

Na audição perante a Comissão do Comércio Internacional do PE, Dombrovskis (na foto) salientou a dificuldade de especular sobre cenários pós-eleitorais nos Estados Unidos, mas acrescentou que "provavelmente, com uma nova Administração será mais fácil, porque sabemos que a de [Donald] Trump, infelizmente, apoia ações unilaterais na área do comercio que criam tensões e muitos problemas".Dombrovskis comprometeu-se ainda a fazer todos os esforços para "revitalizar" as relações comerciais entre a UE e os EUA.O comissário europeu indicado pela Letónia tinha até agora a pasta dos Serviços Financeiros, mas a demissão do irlandês Phil Hogan - por ter violado as regras do confinamento no seu país - levaram a uma remodelação no executivo comunitário.A nova comissária designada pela Irlanda - a até agora eurodeputada Mairead McGuinness - deverá ficar com a tutela dos Serviços Financeiros e Dombrovskis será o novo responsável pelo Comércio, a pasta que tinha sido atribuída a Hogan.Mairead McGuiness também respondeu hoje às questões dos eurodeputados da comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do PE.No dia 6, a Conferência de Presidentes do PE decidirá se o processo de audição está concluído e, em caso de resposta positiva, os comissários designados serão votados pela plenária no dia 7 de outubro.