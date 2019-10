No seguimento da audição de três horas realizada na noite de quarta-feira, e que terminou com aplausos dos eurodeputados, houve uma reunião do presidente da comissão de Desenvolvimento Regional, Younous Omarjee, e dos sete coordenadores dos grupos políticos nesta comissão parlamentar para avaliar o desempenho de Elisa Ferreira.A comissão parlamentar, que teceu "elogios rasgados" à comissária indigitada por Portugal, considerou que a política portuense, de 63 anos, possui as competências necessárias para integrar o colégio de comissários e para desempenhar as funções específicas que lhes foram confiadas.Este parecer, que incluirá ainda o parecer das comissões associadas, as de Orçamentos e de Assuntos Económicos e Monetários, só será tornado público no final de todas as audições aos comissários indigitados, em 17 de outubro, aquando da Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu.Apesar de a comissão parlamentar ter dado um parecer positivo, a portuguesa ainda não está garantida no lugar de comissária europeia. O Parlamento Europeu apenas vota no conjunto dos comissários e não um a um pelo que será a 23 de outubro que Elisa Ferreira poderá ou não garantir o lugar em Bruxelas.Caso o elenco final da Comissão Von der Leyen seja aprovada no plenário, Elisa Ferreira será a primeira mulher nomeada por Portugal para comissária europeia. Ficará com a pasta da Coesão e Reformas, tendo a tutela dois dos principais fundos estruturais, o FEDER, relativo às políticas regionais, e o Fundo de Coesão.Na audição de Elisa Ferreira realizada ontem garantiu que irá defender que haja o "valor mais elevado possível" para a coesão. "Na Comissão e seja onde for, irei apoiar sempre o valor mais elevado possível, não por ser candidata a este cargo, mas por acreditar que a Europa não se pode alargar ou desenvolver e continuar a reduzir os meios de apoio às suas políticas", disse.No entanto, na semana passada, em respostas escritas aos eurodeputados , a comissária nomeada admitiu que a proposta da atual Comissão Juncker é "adequado", contrariando a posição crítica que o Governo português. "Eu considero que o quadro financeiro para o pós-2020 proposto pela Comissão [Europeia] em maio de 2018 é adequado, dadas as restrições existentes", escreveu Elisa Ferreira.Essa proposta prevê que Portugal receba menos 7% dos fundos estruturais entre 2021-2027 (21,2 mil milhões de euros) face ao período de 2014-2020 (22,8 mil milhões de euros).(Notícia atualizada às 11h02 com mais informação)