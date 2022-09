alimentação, álcool e tabaco (+2,25 pontos percentuais), serviços (1,62 pontos percentuais) e bens industriais não energéticos (1,33 pontos percentuais)".

O gabinete de estatísticas europeu, Eurostat, confirmou esta sexta-feira que a taxa de inflação na Zona Euro atingiu os 9,1% em agosto, mais dois pontos percentuais do que o registado no mês anterior. Este é o valor mais alto desde a criação da moeda única. Na União Europeia, a inflação já ultrapassou os dois dígitos: 10,1%.Tal como o Eurostat tinha antecipado, os produtos energéticos deram o maior contributo para a subida da taxa de inflação homóloga na Zona Euro (3,95 pontos percentuais), seguidos pela "Em comparação com julho, a taxa de inflação caiu em 12 Estados-membros e aumentou em quinze. As variações homólogas mais baixas da taxa de inflação foram registadas em França (6,6%), Malta (7%) e na Finlândia (7,9%). Em sentido contrário, a Estónia (25,2%), Letónia (21,4%) e Lituânia (21,1%) registaram as maiores subidas.Já Portugal teve pelo terceiro mês consecutivo uma taxa de inflação acima da média da Zona Euro, ao registar uma subida homóloga da inflação para 9,4% em agosto. Ainda assim, esta é uma das menores subidas entre os Estados-membros.No que toca à variação em cadeia (de julho para agosto), Portuga, Irlanda, Grécia e a Finlândia foram os únicos países a registarem uma desaceleração na inflação em agosto.