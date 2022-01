Excedente comercial alemão encolhe em novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O excedente comercial da Alemanha encolheu 1,5 mil milhões de euros em novembro face ao mês anterior, cifrando-se em 10,9 mil milhões de euros, informou esta sexta-feira o Gabinete Federal de Estatísticas germânico.



As exportações da maior economia da União Europeia (UE) cresceram 1,7% ajustadas de efeitos de sazonalidade, mas o aumento de 3,3% nas importações levaram o saldo da balança comercial a diminuir.





Ainda assim, os 10,9 mil milhões de euros de excedente comercial superam largamente os nove mil milhões esperados pelos analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal.Menos positivos são os dados da produção industial alemã, que caiu 0,2% após a subida de 2,4% observada em outubro."Os dados de hoje mostram que os exportadores alemães aproveitaram a pequena janela entre a terceira e quarta vaga pandémica para recuperar, beneficiando do forte crescimento da indústria transformadora na Ásia", refere Carsten Brzerski, do ING, numa nota citada pela Reuters."A produção industrial, contudo, continua em dificuldades. Infelizmente, isto significa que a retoma da indústria alemã parou de momento. A quarta vaga da pandemia e a variante ómicron deverão colocar a atividade industrial de volta em hibernação", acrescenta.