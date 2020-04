Um conselheiro do presidente francês revelou à Reuters que Paris concorda com o princípio presente na proposta de fundo de recuperação que Espanha leva à cimeira europeia desta quinta-feira. A mesma fonte adianta que os termos da proposta terão, porém, que ser discutidos.





Mas tal como sustentando por Madrid, também França considera que tal instrumento de retoma não deve ser exclusivamente financiado pela emissão de dívida europeia, mas também por transferências entre Estados-membros de modo a reforçar a solidariedade no seio da UE.



Note-se que países como a Holanda e a Alemanha



Este mesmo assessor do Eliseu também baixa as expectativas quanto à possibilidade de o Conselho Europeu de amanhã poder permitir fechar já um acordo sobre a resposta conjunta da UE ao choque económico causado pela crise sanitária em curso,



Emmanuel Macron vai dar respaldo à proposta que Espanha apresentará no Conselho Europeu desta quinta-feira, segundo revelou, sob condição de anonimato, um assessor do presidente francês em declarações à Reuters.De acordo com aquela agência noticiosa, França concorda com o princípio estabelecido pelo plano de recuperação económica defendido por Espanha e que passa por um instrumento de 1,5 biliões de euros executado no âmbito do orçamento da União Europeia , financiado pela emissão de dívida perpétua e transferido pelos Estados-membros com base no impacto da crise sanitária em cada um dos países.