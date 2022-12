França prepara cortes de energia para janeiro

As operadoras de energia francesas RTE e Enedis estão a montar durante o dia de hoje uma simulação de cortes de energia. O exercício tem por objetivo testar as reações apropriadas e a redução de carga direcionada em caso de tensão na rede elétrica. Para já, trata-se de um teste interno, sem consequências para os utilizadores da rede.



Mas, no futuro, quando a situação da eletricidade se tornar tensa, a RTE e a Enedis estão a montar um sistema de redução da carga. Em um determinado setor, o fornecimento de energia para alguns consumidores é cortado por um período máximo de duas horas, o que evitará um apagão em toda a rede.



Os cortes irão afetar sucessivamente várias áreas, alternadamente, durante picos de consumo, ou seja, de manhã entre 8h e 13h e à noite entre 18h e 20h. E abrangem todo o país.

Estações de carregamento domésticas

De acordo com a Ademe (Agência Francesa de Gestão de Meio Ambiente e Energia), a maioria dos proprietários de carros elétricos carrega o seu veículo em casa. Desses, 81% fazem-no entre as 18h e as 7h. Conectado a uma tomada reforçada, há que contar com cerca de quinze horas antes que a recarga seja concluída.

Um carro conectado à Wallbox de 7,4 kW requer cerca de 7 horas (bateria de 50 kWh) para ser totalmente carregado. Uma redução da carga irá adiar simplesmente o fim da operação por algumas horas.

Quanto aos seguidores dos horários de pico, isso não mudará nada, sendo zero o risco de queda de carga noturna. Na grande maioria dos casos, um corte momentâneo de energia não terá impacto na autonomia disponível do veículo.

Ainda segundo a ADEME, 47% dos moradores de habitação coletiva e 10% dos proprietários de uma casa carregam os seus veículos em postos públicos. Embora a Enedis, tal como acontece com todos os operadores, reconheça que o consumo relacionado com veículos elétricos ainda é muito marginal em comparação com o consumo nacional global, a RTE pondera, no entanto, a possibilidade de desativar estes terminais nas horas de ponta em caso de tensão na rede.

Postos de gasolina e semáforos

Os postos de gasolina não são considerados instalações prioritárias e, portanto, estão sujeitos a redução de carga. Em caso de falha de energia, as bombas de combustível desligam automaticamente. Portanto, é impossível reabastecer.

E se, por uma feliz coincidência, a interrupção ocorrer quando o tanque estiver cheio, será impossível pagar com o cartão de crédito, estando os terminais bancários a meio gás! E nem todas as estações têm um gerador de ‘backup’.

No caso dos semáforos, sem energia, não há semáforos. Todas as áreas podem potencialmente ser privadas de semáforos. Mesmo que pareça improvável que áreas densamente povoadas ou alto tráfego rodoviário sejam afetados.

Em caso de extinção dos semáforos, o princípio da prioridade à direita aplica-se imediatamente, tal como previsto no Código da Estrada.

Estrada, portagens e radares

Aqueles que dependem dos cortes para utilizar a rede de autoestradas gratuitas serão à sua própria custa. As portagens beneficiam de um sistema de energia autónomo. Portanto, elas funcionam normalmente, mesmo no caso de uma queda de energia. Por outro lado, as pausas para café podem ter um sabor amargo.

Máquinas de venda automática de bebidas e doces, serviço de ‘catering’, bem como meios de pagamento (caixas registadores e terminais de cartão de crédito) estão totalmente fora de serviço sem energia. Assim como as bombas de combustível.

Finalmente, e porque a segurança rodoviária é uma questão importante, em caso de corte de energia, a primeira-ministra Elisabeth Borne garante que os radares automáticos serão, em todos os casos, abastecidos com eletricidade e permanecerão em condições de funcionamento.