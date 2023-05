Inflação em França cai mais do que o esperado para mínimos de um ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice de preços no consumidor (IPC) em França recuou mais do que o esperado em maio, cifrando-se em 5,1%, o valor mais baixo desde abril do ano passado, segundo a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo INSEE, instituto de estatística gaulês.



O número fica substancialmente abaixo dos 5,9% registados em abril e dos 5,5% esperados pelos economistas ouvidos pela Reuters.





Em termos de variação em cadeia, o IPC baixou 0,1%, quando os economistas antecipavam um aumento de 0,3%.A descida foi impulsionada pelo forte abrandamento da variação homóloga nos preços da energia (que passaram dos 6,8% em abril para 2%). Nos produtos alimentares, a desaceleração foi mais modesta: 14,1% em maio contra 15% em abril.Já o índice harmonizado dos preços no consumidor (IHPC), que permite comparar com os restantes países da UE, baixou nove décimas, para os 6%.