Inflação homóloga na Alemanha abranda mais do que o esperado para 6,1% em maio

A queda foi impulsionada por uma desaceleração dos preços da energia, que passaram de uma subida de 6,8% em abril para 2,6% em maio, bem como os produtos alimentares que abrandaram de 17,2% para 14,9%.

O índice de preços no consumidor (IPC) na Alemanha desacelerou para 6,1% em termos homólogos, uma queda substancial face aos 7,2% verificados em abril deste ano, segundo a estimativa rápida do Destatis, o gabinete de estatísticas alemão.Os economistas, consultados pela Bloomberg, esperavam um abrandamento para 6,7%.Em termos de variação em cadeia, a taxa de inflação baixou 0,1%. Já o índice harmonizado dos preços no consumidor (IHPC), que permite comparar com os restantes países da União Europeia, baixou 0,2% em cadeia e, em termos homólogos diminuiu dos 7,6% em abril para os 6,3%.