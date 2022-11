Inflação espanhola desacelera para 6,8%, mínimo desde janeiro

Leia Também Inflação em Espanha modera crescimento para 7,3% em outubro

O índice de preços no consumidor (IPC) de Espanha baixou em novembro uma décima face ao mês anterior e a variação homóloga caiu meio ponto percentual, para 6,8%, o valor mais baixo desde janeiro, de acordo com os dados preliminares divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol.Os números hoje avançados pelo INE do país vizinho, que deverão ser confirmados em meados de dezembro, significam que a variação homóloga do IPC está agora quatro pontos percentuais abaixo do pico de 10,8% atingido em julho, que constituiu um máximo desde 1984.Este é também o quarto mês consecutivo de desaceleração da taxa de inflação homóloga em Espanha: em agosto baixou de 10,8% para 10,5%; em setembro abrandou para 8,9% e em outubro diminuiu para 7,3%.O INE espanhol indica que o abrandamento no IPC em novembro se deve principalmente à queda nos preços dos combustíveis e da eletricidade. Também os preços no vestuário e calçado registaram um aumento inferior face ao observado em novembro do ano passado.Já a inflação subjacente, que exclui os preços dos alimentos não processados e energia, subiu uma décima, para 6,3%. Nos dois meses anteriores a inflação subjacente em Espanha tinha estabilizado nos 6,2%.Em termos mensais, o IPC recuou uma décima face a outubro, depois de ter aumentado 0,3 pontos percentuais em outubro.O índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), que permite comparar a variação dos preços entre os vários países, fixou-se em 6,6% em novembro, em termos homólogos. Em outubro, a variação homóloga do IHPC foi de 7,3%.