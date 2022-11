Inflação alemã terá caído para 10% em novembro, indicam dados preliminares

Leia Também Inflação espanhola desacelera para 6,8%, mínimo desde janeiro

A taxa anual de inflação na Alemanha terá caído para 10% em termos homólogos em novembro, uma queda ligeira face aos 10,4% contabilizados em outubro, segundo a leitura preliminar do Destatis divulgada esta terça-feira.Já numa análise em cadeia, o índice de preços no consumidor (IPC) da maior economia do mundo deve ter caído 0,5% em novembro face a outubro, de acordo com as estimativas do Departamento Federal de Estatísticas.Por sua vez, o índice harmonizado de preços (IHPC) no consumidor terá alcançado os 11,3% em termos homólogos em novembro, tendo ficado inalterado (0,0%) face a outubro."Os preços da energia e dos alimentos aumentaram consideravelmente desde o início da guerra na Ucrânia e tiveram um impacto substancial na taxa de inflação", observa o gabinete de estatísticas alemão.Em novembro,"os preços dos alimentos apresentaram um crescimento acima da média (21%) em termos homólogos" Já os preços da energia "diminuíram ligeiramente, mas ainda estão 38,4% acima" de novembro de 2021, acrescenta o Destatis.