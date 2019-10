Juncker agradece a Costa "apoio e solidariedade" em mensagem de felicitações

"O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker escreveu ao primeiro-ministro, António Costa, para o felicitar pela vitória nas eleições legislativas no domingo, em Portugal e agradecer, em nome da Comissão Europeia, o apoio e solidariedade mostrados por Portugal aos seus parceiros, apesar dos inúmeros momentos difíceis", disse hoje a porta-voz do executivo comunitário, Mina Andreeva.

Na conferência de imprensa diária, Andreeva salientou ainda que Juncker está "confiante de que o primeiro-ministro irá formar um Governo que permita a Portugal enfrentar quaisquer desafios e, ao mesmo tempo, assegurar que permanece um membro ativo e empenhado da nossa União".

O PS venceu as eleições legislativas de domingo sem maioria absoluta e terá de tentar a repetição de uma solução de Governo à esquerda, numa eleição marcada pela derrota histórica da direita e pela entrada de três novos partidos no parlamento.

Com 36,6% dos votos, o PS de António Costa vê legitimada a governação, mas com 106 deputados - quando falta apurar os resultados para eleger quatro mandatos no estrangeiro - fica obrigado a tentar nova solução de Governo à esquerda, que poderá ser alargada ao PAN e ao Livre, que elegeu pela primeira vez uma deputada (Joacine Katar Moreira).