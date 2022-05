Klaus Regling alerta que UE arrisca "não crescer" este ano devido à guerra na Ucrânia

"[A guerra na Ucrânia], além de provocar um terrível desastre humano, também está a afetar o desenvolvimento económico. Se as projeções estiverem certas, a UE enfrenta a possibilidade de não ter crescimento este ano", referiu, na conferência "Mecanismo Europeu de Establidade", organizada pelo Jornal de Negócios em parceria com a Universidade Católica, para celebrar o Dia da Europa.



"[A guerra na Ucrânia], além de provocar um terrível desastre humano, também está a afetar o desenvolvimento económico. Se as projeções estiverem certas, a UE enfrenta a possibilidade de não ter crescimento este ano", referiu, na conferência "Mecanismo Europeu de Establidade", organizada pelo Jornal de Negócios em parceria com a Universidade Católica, para celebrar o Dia da Europa.Klaus Regling diz que, "felizmente", o crescimento verificado na UE em 2021 foi "extraordinariamente forte" e isso permitirá que, "mesmo que não haja crescimento no ano – trimestre a trimestre –, o PIB médio em 2022 ainda será quase 2% superior à média de 2021". No caso de Portugal, referiu que é esperado que "a economia continue a sua recuperação em 2022 e 2023, mas a um ritmo mais lento do que o projetado antes da guerra na Ucrânia". "Embora o país tenha poucos laços comerciais e financeiros com a Rússia e a Ucrânia, os efeitos indiretos pesarão sobre o crescimento principalmente por via da subida dos preços da energia e alimentos e interrupções na cadeia de abastecimento", disse.



Além disso, considera que devem ser dados passos para completar a União Bancária bem como a União dos mercados de capitais, com a criação de um "mercado financeiro totalmente integrado", que permitiria atenuar "as divergências cíclicas entre os Estados-membros", por via da partilha de riscos.



"Este pilar será ainda mais reforçado quando o MEE se tornar o suporte do mecanismo de resolução bancária da UE, emprestando-lhe dinheiro em caso de crise bancária grave. Mas falta-nos o terceiro pilar, um sistema comum que possa garantir os depósitos bancários das pessoas", argumentou.

Para evitar uma crise, sugere que "a zona euro e a UE terão de intensificar a cooperação e reforçar ainda mais a integração", através da criação de um orçamento comum para "financiar bens públicos europeus específicos como, por exemplo, a defesa, migração e alterações climáticas".