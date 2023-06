Margrethe Vestager na corrida à liderança do Banco Europeu de Investimento

Marghrete Vestager, comissária europeia para a Concorrência, é um dos nomes na corrida à liderança do Banco Europeu de Investimento (BEI), avança o Financial Times.O nome de Vestager foi submetido a aprovação pelo governo dinamarquês e a disponibilidade para abraçar o cargo já foi confirmada pela própria. "Estou feliz por anunciar que o governo dinamarquês colocou o meu nome para votação como possível candidata para presidente do Banco Europeu de Investimento. Confirmo a minha disponibilidade para a avaliação, aguardando o processo do banco e os próximos passos", refere a comissária europeia num comunicado citado pelo jornal.

Marghrete Vestager leva já quase uma década à frente da pasta da Concorrência, sendo um dos membros mais séniores de Bruxelas.