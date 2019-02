May sofre mais uma derrota no Parlamento

Theresa May viveu esta quinta-feira mais uma derrota no Parlamento britânico. O voto simbólico que tinha como intuito dar apoio à primeira-ministra para as negociações com Bruxelas foi chumbado.

Reuters

Theresa May voltou a enfrentar o Parlamento britânico. Esta quinta-feira, 14 de fevereiro, foi votada uma moção que pedia aos deputados um apoio ao plano da primeira-ministra para negociar alterações ao acordo com Bruxelas, no âmbito da saída do Reino Unido da União Europeia. E o resultado foi-lhe desfavorável.

A moção foi rejeitada por 303 deputados, contra 258. Alguns deputados pró-Brexit do partido Conservador de May abstiveram-se por recearem que a primeira-ministra se torne menos firme quanto a uma saída sem acordo.

Esta votação era apenas simbólica, não tendo qualquer efetivo em relação ao caminho que o Executivo de May está a trilhar. Mas tem um peso político. A posição de May perante Bruxelas fica fragilizada, porque os números revelam que terá pouca força para convencer o Parlamento sobre alterações ao acordo de saída.

Até aqui Bruxelas manteve a recusa em definir uma data-limite para o backstop ou em permitir a saída unilateral de Londres da união aduaneira prevista caso o backstop seja ativado.



Se até ao dia 27 deste mês não for aprovado nenhum acordo pelo parlamento, o governo conservador garante que a Câmara dos Comuns poderá reiniciar, a partir do zero, o debate de uma solução para o Brexit. Se até 29 de março não houver apoio a um tratado jurídico para a saída da UE e se May continuar a não aceitar adiar o Brexit, então o Reino Unido sai do bloco europeu de forma desordenada.