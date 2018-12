May volta a Bruxelas mas arrisca vir de mãos vazias

Perante a evidência de chumbo do acordo para o Brexit, May arrepiou caminho e prometeu voltar a pressionar Bruxelas para ter mais garantias sobre a solução para a fronteira com a Irlanda. Líderes europeus rejeitam renegociar, mas aceitam facilitar ratificação do acordo.