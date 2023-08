Mudança na cúpula da Comissão Europeia: Sefcovic substitui Timmermans na pasta do clima

é um dos membros mais antigos e experientes do colégio [de comissários].

Como Vice-Presidente Executivo, será responsável por fazer avançar o Pacto Ecológico Europeu com a mesma prioridade".



Conhecido como o "Mr. Fix It" (ou seja, que resolve tudo), já não é a primeira vez que o eslovaco é chamado a assumir dossiês complicados. Nas semanas a seguir ao brexit, foi chamado para mediar as relações com Londres e em 2012 ficou também responsável para assumir a pasta da Saúde depois da demissão do comissário maltês no seguimento de um escândalo com o lobby do tabaco.

O eslovaco Maros Sefcovic vai assumir a vice-presidência da Comissão Europeia com a pasta do clima - o Pacto Ecológico Europeu - substituindo o neerlandês Frans Timmermans que resignou esta terça-feira para se candidatar a primeiro-ministro nas eleições legislativas de novembro nos Países Baixos.Ao fim de mais de oito anos em cargos executivos na Comissão Europeia, Timmermans - uma das figuras de proa em Bruxelas - abandona o executivo comunitário.A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, aceitou de imediato a resignação agradecendo os anos de dedicação e Timmermans à Europa e aos cidadãos europeus. Von der Leyen atribuiu, interinamente, as pastas do clima ao eslovaco Maros Sefcovic até que seja submetido um novo membro de nacionalidade neerlandesa."Graças ao seu excelente contributo e ao forte empenho pessoal, fizemos grandes progressos no sentido de cumprir os objetivos da UE de se tornar o primeiro continente com impacto neutro no clima e de aumentar os níveis de ambição climática a nível mundial", afirmou Von der Leyen num comunicado emitido esta terça-feira, 22 de agosto. "A contribuição de Frans Timmermans para o trabalho da Comissão e para o projeto europeu vai além do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal). Contribuiu para moldar muitas das iniciativas da Comissão, num verdadeiro estilo colegial", acrescentou.Sobre o novo vice-presidente interino, a líder do executivo comunitário afirmou que Sefcovic "