UE pronta para suspender acordo comercial se Londres revogar protocolo com Irlanda do Norte

Caso o Governo britânico revogue os compromissos ao nível do comércio com a Irlanda do Norte, a União Europeia (UE) vai muito provavelmente avançar rapidamente para a abertura de um processo de infração contra o Reino Unido e com a suspensão do acordo comercial pós-Brexit, adianta fonte próxima do processo à Bloomberg.



A Comissão Europeia, como braço executivo da UE, será responsável por recomendar um plano de ação, mas a decisão final relativa aos pormenores e ao calendário de aplicação das eventuais medidas carece do apoio dos Estados-Membros do bloco.





O governo "não se vai inibir de agir para estabilizar a situação na Irlanda do Norte caso não sejam encontradas soluções", afirmou Truss. Meses de conversações com a UE sobre o acordo pós-Brexit levaram a a propostas que "nos vão fazer retroceder", apontou, manifestando-se contra a introdução de "mais controlos, burocracia e disrupções".



No entanto, a Comissão Europeia já veio alertar que as ações unilaterais do Reino Unido sobre o protocolo irlandês, na sequência do Brexit, vão dificultar a procura de soluções sobre a aplicação desse mecanismo, descartando renegociá-lo.



"A sua renegociação não é uma opção. A União Europeia está unida nesta posição", vincou, citado num comunicado.



O protocolo, em vigor desde janeiro de 2021 e parte do acordo da saída do Reino Unido UE que se aplica à Irlanda do Norte, deixa o território no mercado único europeu de forma a respeitar os acordos de paz de 1998, cujo um dos princípios é a fronteira aberta com a República da Irlanda.



Além de congelar o acesso privilegiado que as empresas britânicas têm ao mercado único da UE, a Comissão Europeia também suspenderia as conversações sobre o estatuto de Gibraltar, indicou a mesma fonte sob a condição de anonimato à agência Bloomberg.Este cenário coloca-se depois de Londres ter escalado as suas ameaças relativamente ao