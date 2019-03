Na 'despedida', UE e Reino Unido decidiram que cooperação na segurança é para continuar

Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, no final do primeiro dia de trabalhos do Conselho de Justiça e Assuntos Internos (JAI) da UE, o ministro português deu conta das indicações dadas quer pelo comissário europeu para a Segurança, o britânico Julian Kin quer pelo seu homólogo britânico, Sajid Javid, de que esta "provavelmente" seria a última reunião em que os dois participavam.

"Independentemente das decisões que possam ser tomadas nas próximas semanas, o que queríamos dizer é que por todos foi considerado que nas áreas da segurança, a cooperação com o Reino Unido é algo que tem de continuar. É essencial para a segurança dos europeus", sustentou Eduardo Cabrita. A saída do Reino Unido da UE está agendada para 29 de março, com o processo a encontrar-se num impasse desde que, em janeiro, o parlamento britânico chumbou o acordo de saída acordado entre Bruxelas e Londres. Caso se confirme a saída daquele país do bloco comunitário na data prevista, Julian King deixará de ser comissário, e Sajid Javid não voltará a sentar-se à mesa do Conselho de Justiça e Assuntos Internos da UE.