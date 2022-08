Novo gasoduto ibérico pode custar até 350 milhões de euros

"A estimativa atual do custo da parte portuguesa desta interligação, considerando a configuração que permite maximizar o seu potencial de exportação de gás, que inclui reforço de capacidade da rede atual, deverá situar-se entre €300 e €350 milhões, a precisar com maior rigor através do desenvolvimento dos estudos de pormenor a realizar", indicou o Ministério do Ambiente ao semanário.

Já no que diz respeito ao tempo que demoraria a concretizar as infraestruturas, o gabinete tutelado por Duarte Cordeiro aponta para "os dois anos e meio após a obtenção do licenciamento ambiental e a tomada de decisão final de investimento".