Espanha vai baixar IVA do gás para 5% a partir de outubro

da eletricidade para 5%, e que ao longo destes meses de "crise energética" houve uma redução de 80% da carga fiscal sobre a energia elétrica, o que representou uma poupança de cerca de 10 milhões de euros para os contribuintes.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou esta quinta-feira que Espanha vai reduzir o IVA do gás de 21% para 5%. A medida, comunicada pelo governante durante uma entrevista à rádio Cadena Ser, deverá aplicar-se a partir de 1 outubro e estará em vigor até 31 dezembro. Contudo, o governante não descarta a possibilidade de prolongá-la além dessa data."Este governo vai sempre tentar proteger a classe média trabalhadora", garantiu o líder do executivo espanhol, acrescentando que a "ideia é que exista justiça fiscal" e uma "divisão equilibrada das consequências da guerra de Putin".Sánchez admitiu que a situação atual é "altamente incerta", mas apelou a que não se entre em "catastrofismo". Sobre os problemas de fornecimento de gás na Europa, o líder socialista confirmou que não estão previstos cortes no país."Não prevemos quaisquer restrições de gás este inverno. O contexto é muito incerto, mas estamos numa situação mais segura do que outros países", garantiu.Sánchez lembrou ainda que Espanha baixou em julho o IVAEm meados de agosto, a Alemanha também anunciou que iria reduzir o valor do IVA aplicado ao gás de 19% para 7%, numa tentativa de aliviar a pressão sobre as famílias e as empresas.