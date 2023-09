Portugal é o sexto país que já recebeu mais verbas do PRR

Considerando apenas os pagamentos feitos com base no cumprimento das metas e marcos definidos, a Comissão Europeia revela que Itália, Espanha e França foram os países que mais receberam, até setembro, da bazuca europeia, dado que também são dos países que contam com um envelope financeiro total maior em comparação com outros Estados-membros.



Pedro Catarino Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 08:45







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Portugal foi, até ao início de setembro, o sexto país que mais recebeu do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em termos absolutos, entre os 27 Estados-membros. O país beneficiou já de 2,9 mil milhões de euros da chamada bazuca europeia, sem contar com o pré-financiamento de 2,2 mil milhões, o que o coloca entre o grupo de países europeus que mais dinheiro receberam até à data para executar. ... ... Saber mais Bruxelas Portugal Itália Comissão Europeia Espanha França

Portugal é o sexto país que já recebeu mais verbas do PRR









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Portugal é o sexto país que já recebeu mais verbas do PRR O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar